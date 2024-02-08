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Зеленський офіційно підписав указ про звільнення Залужного

Зеленський офіційно підписав указ про звільнення Залужного
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази президента №59/2024№60/2024.

"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України".

Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.

Що було раніше:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

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