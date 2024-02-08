Зеленський офіційно підписав указ про звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази президента №59/2024, №60/2024.

"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України".

Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.

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