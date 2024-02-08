Зеленський офіційно підписав указ про звільнення Залужного
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил, повідомляє Українська правда.
Про це говорять укази президента №59/2024, №60/2024.
"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України".
Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.
Що було раніше:
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.