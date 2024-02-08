Стефанішина розповіла про плани України на саміт НАТО у Вашингтоні
Україна планує обговорити низку питань на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. Однією з тем є створення нової спеціальної інституції, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить інтерв'ю віце-прем'єра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Міністр наголосила, що Україна вже готується до саміту НАТО. І є практичний рівень питань, які обговорюватимуться.
Зокрема, Україна очікує отримати дорожню карту досягнення повної взаємосумісності з НАТО до вступу до Альянсу.
"У нас також є кілька проектів щодо посилення ППО та створення спеціальної інституції Україна-НАТО, яка забезпечуватиме в режимі реального часу обмін інформацією з певних питань, про які я не можу говорити", - додала Стефанішина.
Вона уточнила, що створення спеціальної інституції - ініціатива польської сторони, яку Україна підтримує.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.
Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.
Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.
Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.