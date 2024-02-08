Пентагон: Сирський - успішний командир, будемо ефективно працювати

Сполучені Штати Америки працюватимуть з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Він - успішний командир, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер, повідомляє Reuters.

Коментуючи зміну головнокомандувача ЗСУ, Волландер зазначила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над збройними силами на відміну від Росії.

Вона назвала Сирського "досвідченим та успішним командиром".

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше" , - підкреслила помічниця голови Міноборони США.

Сирський - новий головнокомандувач ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На сайті Офісу президента оприлюднили указ.

На посаді головнокомандувача Залужного замінив Олександр Сирський, який раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Як розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, таке рішення президент ухвалив через низку причин. Зокрема, була потреба у зміні тактики на полі бою.