Путін сказав Карлсону, що хоче завершити війну переговорами

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів", повідомляє Українська правда.

Путін заявив, що нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

"Вони (переговори, – ред.) досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі, – ред.), і вони були майже завершені. Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця.

Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією" , – зазначив Путін.

"Ми знаємо, що він (президент України, – ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?" , – додав він.

За словами Путіна, Україна тепер висуває умови, на які Росія не може погодитися.

Зауважимо, що Путін розпочав інтерв’ю з довгого уроку нібито історії, він висував маніпулятивні твердження про суверенітет України і спотворював історичні інтерпретації української державності.