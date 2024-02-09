Путін визнав, що Москва не досягла своїх цілей у війні з Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв’ю Такеру Карлсону, повідомляє Українська правда.

Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", зокрема одна з них – це денацифікація, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів".

Також російський диктатор заявив, що "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні задля досягнення миру.

"Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що як умову для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні" , – сказав Карлсон.

В інтерв’ю Путін заявив, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".