Остін очолить нове засідання "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого у Брюсселі.﻿﻿ Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Українська правда.

"Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року" , – сказав він.

Райдер зазначив, що представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн для обговорення війни та підтримки України з боку міжнародного співтовариства.