Курс валют НБУ на 9 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 9 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 8 лютого знизився до позначки 37.57 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 40.41 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 4.11 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,33 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 42.95 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.31 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.570 700
|EUR
|Євро
|40.412 900
|RUB
|Рубль
|0.410 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.331 600
|CHF
|Швейцарський франк
|42.952 700
|PLN
|Польський злотий
|9.312 400