Курс валют НБУ на 9 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 9 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 8 лютого знизився до позначки 37.57 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 40.41 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 4.11 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,33 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 42.95 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.31 за 1 польський злотий.