Кім Чен Ин погрожує знищити Південну Корею, бо "має законне право"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у нього є законне право знищити Південну Корею, вкотре погрожуючи своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що Кім заявив, відвідуючи міністерство оборони і відзначаючи річницю заснування армії, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяну зі співробітництва і прагнуть поглинути свого сусіда.

Тому, за його словами, правильно називати Південну Корею "головним ворогом", і на підставі цієї законності "її може бути атаковано і знищено в будь-який час", цитує його KCNA.

Днем раніше агентство KCNA повідомило, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. Від початку року режим Кіма посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, використовуючи риторику погроз на адресу Сеула і влаштувавши знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізує надії на об'єднання.