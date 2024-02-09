Україні критично не вистачає ракет – посол у США

Посол України в США Оксана Маркарова застерігає, що Київ має критичну нестачу військової техніки, але водночас висловила оптимізм, що американські законодавці вийдуть з глухого кута та проголосують за допомогу.﻿ Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Українська правда.

"У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати – в нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки – але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі" , – зазначила Маркарова, додавши, що Києву потрібна була допомога "ще вчора".

Водночас вона привітала ухвалення в Сенаті процедурного рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.