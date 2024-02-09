ISW про інтерв’ю Путіна: Намагався виставити Росію жертвою

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна Такеру Карлсону і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є наспрвді, повідомляє Українська правда.

"Путін спробував використати інтерв'ю для абсурдного переосмислення Росії як потерпілої сторони, а не ініціатора неспровокованої загарбницької війни проти України. Путін неправдиво стверджував, що українські "неонацисти" розпочали війну в Україні у 2014 році і що повномасштабне вторгнення Росії є спробою покласти край цій війні.

Путін повторив набридливу російську риторику, представляючи анексію Криму та інтервенцію на Донбасі у 2014 році і повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році як оборонну кампанію, спрямовану на захист російського народу та російської нації" , – йдеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

ISW нагадує, що в цьому інтерв’ю російський диктатор "продовжив спроби виправдати вторгнення Росії в Україну в 2014 і 2022 роках як відповідь на дії України і Заходу, щоб захистити свої давні заклики до зміни режиму в Києві і "демілітаризації", "денацифікації" і "нейтралітету" України".

"Путін неправдиво стверджував, що підтриманий США "переворот" в Україні в 2014 році змусив Росію вторгнутися в Крим і почати військові операції на Донбасі в 2014 році. Путін неправдиво стверджував, що Україна ініціювала військову операцію на Донбасі, починаючи з 2014 року, і що Україна не виконала Мінські угоди, які встановили перемир'я, яке Путін порушив у лютому 2022 року" , – зазначили в ISW.

Також аналітики звернули увагу, що Путін звинуватив НАТО нібито в експлуатації України з метою будівництва військових баз в Україні під виглядом підготовки українських військових.

"Ніяких військових баз НАТО в Україні не було і немає. Ці наративи спрямовані на підтримку давніх закликів Путіна до "демілітаризації" України, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати свою волю Україні силою, коли Кремль цього забажає", − наголошує Інститут вивчення війни.

У цьому інтерв’ю Путін визначив "денацифікацію" як заборону всіх неонацистських рухів в Україні та усунення людей, які нібито підтримують нацистську ідеологію. Путін особливо виділив президента України Володимира Зеленського. ISW вважає, що такі заяви російського диктатора є ще одним свідченням того, Путін волів би усунути нинішнє українське керівництво і замінити його на прийнятне для Кремля.

Також Путін продовжував закликати до "нейтралітету" України.

Крім того, аналітики звернули увагу, що президент РФ продовжував поширювати псевдоісторію, намагаючись заперечити українську державність і націю.

"Путін повторив давні російські інформаційні операції, спрямовані на заперечення існування української державності та ідентичності. Путін стверджував, що українці в принципі не існують як нація, і що українці − це росіяни, яких різні політичні гравці переосмислили як українців, щоб підірвати здатність Росії контролювати прикордонні території з іншими державами Східної та Центральної Європи. Для цього Путін переписав багатовікову історію" , – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що Путін регулярно заперечував український суверенітет, державність та ідентичність, щоб представити повномасштабне вторгнення Росії як спробу повернути нібито "історично російські землі" до складу Росії та як "гуманітарні зусилля для захисту етнічних росіян і російськомовних, яких Росія називає "співвітчизниками за кордоном".

Інститут вивчення війни додає, що Путін також регулярно і навмисно зловживає визначенням "етнічний росіянин", помилково включаючи до нього українців, щоб просувати ширшу концепцію "Русского мира" для виправдання максималістських претензій Росії до України та її народу, а також її більш широких імперіалістичних амбіцій.

"Жодне путінське переписування історії не виправдовує вторгнення Росії в Україну", − наголошують в ISW.

Також повідомляється, що Путін вкотре озвучив свій квазіреалістичний світогляд про ослаблення Заходу і демонтаж НАТО як передумову для створення багатополярного світу під проводом Росії. Він знову представляв розширення та існування НАТО як загрозу для Росії та будь-якого майбутнього світового порядку за лідерства Росії та Китаю.

"Путін все частіше посилається на навмисно широку, розпливчасту і псевдореалістичну концепцію російського суверенітету, щоб нормалізувати загарбницькі війни і виправдати російські цілі з нав'язування своєї волі в Україні та за її межами. Путін вже давно висуває вимоги до НАТО, які б перетворили Альянс на структуру, що не зможе протистояти майбутній російській військовій агресії: чи то загарбницьким кампаніям, чи то зусиллям зі встановлення російського контролю над країнами, які, на думку Кремля, перебувають у межах сфери впливу Росії" , – відзначають аналітики.

Також російський диктатор спробував використати це інтерв’ю для поширення брехні про те, що Росія нібито зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів.

Аналітики звернули увагу, що протягом усієї розмови, говорячи про переговори, Путін демонстрував, що Росія не зацікавлена у змістовних і легітимних переговорах, і що він все ще прагне знищити Україну як державу.

Російський диктатор також продемонстрував свою "всеосяжну ворожість до Заходу і звинуватив Захід у тому, що він змусив Росію напасти на Україну".

"Кремль періодично посилює цю інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб використати фактичну зацікавленість Заходу у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу.