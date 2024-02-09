Польські фермери заблокували один із КПП на кордоні з Україною – прикордонники

Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Дії польських фермерів з блокування руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги.

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати" , – повідомив речник.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.