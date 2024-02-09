У німців знижується готовність допомагати Україні – результати опитування

Більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується. Такі оприлюднені в четвер, 8 лютого, газетою Tagesspiegel дані дослідження "Мюнхенський індекс безпеки 2024" (Munich Security Index 2024), проведеного до Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відкривається наступного тижня, повідомляє Deutsche Welle.

Так, 56% опитаних вбачають ризик агресії РФ проти інших країн у разі перемоги над Україною. 48 відсотків респондентів поділяють думку про те, що Європа буде у безпеці лише в тому випадку, якщо Росія програє війну.

Водночас, як випливає з індексу, нині лише кожен четвертий німець (25 відсотків) згоден збільшити прийом біженців із України. У травні 2022 року таку готовність висловлювали ще 46 відсотків респондентів. 32 відсотки німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

Аналогічним є ставлення німців і до розширення військової допомоги Києву: більшість опитаних виступає проти збільшення постачання важких озброєнь Україні. Результати дослідження також показали, що менше німців хочуть посилення санкцій проти Росії, знижується і готовність респондентів до розширення гуманітарної допомоги.