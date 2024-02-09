Якби США не допомогли Україні, російські безпілотники атакували б ЄС – Пентагон

Якби США не надали допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення, Росія позбавила б Україну незалежності та надсилала з її території ракети і безпілотники на Європу, вважає високопосадовиця Пентагону, повідомляє Голос Америки.

Під час зустрічі із журналістами у Фонді захисту демократій (FDD) Селеста Волландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки та колишня радниця президента Барака Обами, сказала, що якби Україна не втрималася, у небезпеці були б військові сили США і американський бізнес, що працює у Європі.

"Тими БПЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни надсилають з Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни використовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США по НАТО" , – вважає Волландер.

За її словами, у небезпеці були б американці в Європі – від військових, бізнесменів, та простих громадян – до американських студентів, які вчаться у Європі за програмами обміну.

Усьому цьому запобігла американська підтримка України та насамперед мужність і майстерність українців, переконана Волландер. Але справа ще не закінчена і загроза від Росії не усунена, наголосила посадовиця Пентагону.

Росія, нагадала вона, налагодила відносини з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном, щоб обійти накладені на неї санкції.

І загроза для Європи досі актуальна у світлі затримок із голосуванням у Конгресі США щодо допомоги Україні.

“Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції у Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, потрібні на фронті, то ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози обстрілів Європи” , – застерігає Волландер.

Для американців вона також наголосила, що Сполучені Штати посідають 16-те місце у світі з точки зору співвідношення ВВП держави до наданої допомоги Україні.