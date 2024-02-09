У Росії вночі безпілотники атакували ще один НПЗ – Telegram-канали

У Краснодарському краї Росії вночі атакували також другий нафтопереробний завод – Афіпський, повідомляє Українська правда.

За інформацією Telegram-каналу Astra, крім Ільського НПЗ, пожежу на якому офіційно підтвердила російська влада, у Краснодарському краї атакували Афіпський НПЗ. Безпілотник упав на територію нафтобази близько 4:00 ранку. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає. Заводи розташовані на відстані близько 21 км один від одного.

Ще один безпілотник у цей самий час упав на територію нафтобази в селищі Сталевий Кінь Орловської області. Після падіння дрон вибухнув. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає.

Про падіння уламків на території Афіпського НПЗ також повідомляє Telegram-канал Shot.