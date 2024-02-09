Нафтопереробні заводи в Росії атакували безпілотники СБУ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї: Ільському та Афіпському, повідомляє Українська правда.

За словами джерела в СБУ, в результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Ціна такої установки - 50 млн доларів США.

"По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються" , – розповів співрозмовник.

Обидва об’єкти знаходяться на відстані близько 20 кілометрів один від одного. Місцеві пабліки писали, що росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки.

Співрозмовник наголошує, що такі заводи – цілком законні цілі, оскільки не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року СБУ також успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виготовляли авіаційне пальне для ворожих літаків.