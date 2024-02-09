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Зеленський присвоїв Залужному звання "Герой України" – указ (Оновлено)

Зеленський присвоїв Залужному звання "Герой України" – указ (Оновлено)
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному звання "Герой України".

Про це йдеться﻿ в указі президента, опублікованому на сайті глави держави.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в тексті указу.

Також Зеленський надав﻿ звання "Герой України" керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Укази на сайті датовані 8 лютого.

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