Зеленський присвоїв Залужному звання "Герой України" – указ (Оновлено)

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному звання "Герой України".

Про це йдеться﻿ в указі президента, опублікованому на сайті глави держави.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу" , – йдеться в тексті указу.

Також Зеленський надав﻿ звання "Герой України" керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Укази на сайті датовані 8 лютого.