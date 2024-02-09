Зеленський присвоїв Залужному звання "Герой України" – указ (Оновлено)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному звання "Герой України".
Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті глави держави.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", – йдеться в тексті указу.
Також Зеленський надав звання "Герой України" керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Укази на сайті датовані 8 лютого.