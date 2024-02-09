Сирський розповів, які завдання стоять перед ним як головнокомандувачем ЗСУ

На порядку денному перед Україною стоять нові завдання. Лише постійне удосконалення методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Сирський, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:

чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;

найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;

знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;

"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів" , - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;

запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги;