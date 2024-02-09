Напади на судна Червоному морі поки не позначаються на світовій економіці – МВФ

У Міжнародному валютному фонді вважають, що ситуація з обстрілом суден у Червоному морі поки не позначається на світовій економіці. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Економічна правда.

Георгієва визнала, що впали перевезення через Суецький канал, також проблеми виникли у Панамського каналу.

За її словами, наразі наслідки ситуації в Червоному морі не мають такого масштабу, "який би суттєво пустив під укіс прогнози зростання світової економіки".

Георгієва також зазначила, що найбільше наслідки відчуваються в Єгипті, який покладається на доходи від Суецького каналу і зараз втрачає понад 100 млн дол на місяць.

"Звичайно, ситуація в Червоному морі додає трохи тиску на ціни. Поки що не до такої міри, щоб я сказала, що прогнози глобальної інфляції будуть переглянуті в бік зростання" , - додала вона.

За даними МВФ, значно знизилися обсяги перевезень вантажів через Суецький канал, водночас зростають витрати на транспортування товарів морем і вартість страхування.