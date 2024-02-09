ЗСУ використовують лише третину від необхідної кількості снарядів – FT
Збройні сили України нормують запаси та стріляють на день приблизно лише третину від кількості снарядів, яка необхідна для збереження своїх позицій. Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у листі головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, стало відомо Financial Times, повідомляє Ділова столиця.
"Стара істина, як і раніше, вірна: зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для боротьби… Дефіцит зростає з кожним днем. Можливості противника перевершують Збройні сили України більш ніж 3:1", – йдеться у листі.
Умєров пише, що "критична денна мінімальна потреба України становить 6000 артилерійських снарядів, але його сили нині можуть стріляти лише 2000 щодня"
ЗМІ пише, що у Європі стурбовані ризиком дефіциту військової допомоги для України.
"Європейцям нелегко буде замінити США. Це не зовсім реалістично", – сказав один високопоставлений європейський дипломат.