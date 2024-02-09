ЗСУ використовують лише третину від необхідної кількості снарядів – FT

Збройні сили України нормують запаси та стріляють на день приблизно лише третину від кількості снарядів, яка необхідна для збереження своїх позицій﻿. Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у листі головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, стало відомо Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

"Стара істина, як і раніше, вірна: зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для боротьби… Дефіцит зростає з кожним днем. Можливості противника перевершують Збройні сили України більш ніж 3:1" , – йдеться у листі.

Умєров пише, що "критична денна мінімальна потреба України становить 6000 артилерійських снарядів, але його сили нині можуть стріляти лише 2000 щодня"

ЗМІ пише, що у Європі стурбовані ризиком дефіциту військової допомоги для України.