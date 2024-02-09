Британська розвідка прогнозує ще більше вибухів на заводах у Росії

Розвідка Великої Британії проаналізувала нещодавні вибухи на промислових об'єктах Росії. Про це йдеться в новому розвідувальному огляді від 9 лютого, повідомляє Європейська правда.

Як зазначають у відомстві, підвищені вимоги до виробництва через політичний тиск з боку Кремля щодо збільшення обсягів військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні, швидше за все, призведуть до збільшення кількості промислових аварій в РФ у майбутньому.

Аналітики звернули увагу на нещодавні повідомлення про вибух на військовому заводі поблизу Іжевська, що в центральній Росії, який використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які регулярно використовуються проти України.

"Спочатку припускали, що вибух стався через помилку робітника, але пізніше російське державне інформагентство ТАСС повідомило, що він стався через "планові випробування" ракетних двигунів" , – йдеться в огляді.

Малоймовірно, вказує розвідка, що українські безпілотники були причетні до вибуху, враховуючи відстань у 1200 км від України. Крім того, додають у відомстві, не було повідомлень про подібні атаки в цьому районі.

Як стверджують аналітики, існує реальна ймовірність того, що вибух на заводі в Іжевську стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів.