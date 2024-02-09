Росіяни застосували проти ЗСУ хімзброю на Таврійському напрямку – командувач

Російські військові ймовірно застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином. Це заборонена хімічна зброя, яка може призвести до загибелі. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його даними, за останню добу росіяни мінімум 6 разів скинули з безпілотників боєприпаси із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин. Ймовірно скидали гранати К-51.

"Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами" , - пише Тарнавський.

Попри такі атаки росіян українські військові продовжують стійко тримати оборону.

Що таке хлорпікрин?

Це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Була відкрита у 1848 році шотландським хіміком Джоном Стенхаусом.

Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді. Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності. У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.