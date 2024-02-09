Міністр оборони представив Генштабу Сирського та подякував Залужному

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача Олександра Сирського, на церемонії також був присутній ексголовнокомандувач Валерій Залужний, повідомляє Українська правда.

"Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу.

Як міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних сил України. Оборона – в надійних руках. До перемоги" , – зазначив Умєров.

Нагадаємо, раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.