Нардепу Дубінському продовжили утримання в СІЗО

Печерський суд Києва сьогодні продовжив запобіжний захід народному депутату Олександру Дубинському. Його залишили під вартою ще на два місяці. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Печерський районний суд столиці за клопотанням прокурора продовжив підозрюваному строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2024 року включно" , - розповіли виданню в ОГП.

Справи Дубінського

Нагадаємо, що скандальний нардеп Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Тоді в рамках цієї справи у нардепа проводилися обшуки.

Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом за кордон та теж проводили обшуки у нардепа.

Пізніше Дубінському оголосили підозру ще й у державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському, його відправили під варту. Пізніше скандальний нардеп заявив, що його буцімто побили у Київському СІЗО.