Уряд призначив тимчасового міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо тимчасового призначення Олександра Порхуна на посаду міністра у справах ветеранів, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"На своєму засіданні 9 лютого Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження: про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича" , - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада звільнила з цієї посади Юлію Лапутіну. Відповідне рішення було ухвалено 7 лютого.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Про що повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Відставку Лапутіної прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами - це "питання виключно менеджменту" та додав, що "кроки перезавантаження" будуть продовжуватися не тільки в цьому напрямі.