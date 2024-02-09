У Мінфіні розповіли про план "Б" у разі затримки фіндопомоги від США

Міністерство фінансів України розраховує на фінансову підтримку з боку партнерів, але працює над питання додаткового залучення коштів до бюджету на випадок, якщо фінансування від США затримається, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"Ми розраховуємо на позитивне рішення щодо фінансування від Сполучених Штатів. Воно має бути прийнято, оскільки партнери розуміють наслідки тривалої відсутності коштів. Ми підтримуємо регулярний діалог з колегами з Казначейства США, вони чудово розуміють нашу потребу та ситуацію. І запевняють нас, що рішення буде знайдено - це лише питання часу" , - йдеться у коментарі.

Натомість, "ми не сидимо і не чекаємо, поки ситуація стабілізується", зазначили у відомстві.

Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів.

"Це ряд вже здійснених заходів всередині країни, в тому числі максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, так і наближення інших відрахувань до держбюджету. До того ж, податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, +14% та +30% відповідно" , - пояснили у Мінфіні.

Разом з цим, йде активна робота з країнами G7 та іншими ключовими країнами-партнерами щодо додаткового фінансування від них.