У Мінфіні розповіли про план "Б" у разі затримки фіндопомоги від США
Міністерство фінансів України розраховує на фінансову підтримку з боку партнерів, але працює над питання додаткового залучення коштів до бюджету на випадок, якщо фінансування від США затримається, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.
"Ми розраховуємо на позитивне рішення щодо фінансування від Сполучених Штатів. Воно має бути прийнято, оскільки партнери розуміють наслідки тривалої відсутності коштів. Ми підтримуємо регулярний діалог з колегами з Казначейства США, вони чудово розуміють нашу потребу та ситуацію. І запевняють нас, що рішення буде знайдено - це лише питання часу", - йдеться у коментарі.
Натомість, "ми не сидимо і не чекаємо, поки ситуація стабілізується", зазначили у відомстві.
Мінфін запевнив, що ухвалює необхідні рішення, аби максимально безболісно пройти період дефіциту коштів від донорів.
"Це ряд вже здійснених заходів всередині країни, в тому числі максимізація залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, так і наближення інших відрахувань до держбюджету. До того ж, податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, +14% та +30% відповідно", - пояснили у Мінфіні.
Разом з цим, йде активна робота з країнами G7 та іншими ключовими країнами-партнерами щодо додаткового фінансування від них.
"Результати згодом вже будуть публічно озвучені, домовленості формалізуються. Активно продовжує допомагати уряд Японії, за що ми їм надзвичайно вдячні! Це і є наш план "Б". Ситуацію тримаємо під контролем", - зазначили у Мінфіні.