Зеленський вручив Залужному та Буданову державні нагороди
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди про надання звання "Герой України" ексголовкому ЗСУ Валерію Залужному та керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Відео з вручення оприлюднили в соцмережах президента.
Залужний при отриманні нагороди двічі потис руку Зеленському та двічі обійняв його. Буданов при нагородженні був незворушним і лише стримано потис руку президенту.
Також були нагороджені й інші військові, зокрема відзнаки отримували й родичі полеглих бійців.