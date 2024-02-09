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Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово
Фото: president.gov.ua

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
  • вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

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