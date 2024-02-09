Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану ТЦК надали право цілодобово: