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Хто очолить Генштаб та Сухопутні війська – ЗМІ назвали прізвища

Хто очолить Генштаб та Сухопутні війська – ЗМІ назвали прізвища
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Про це стало відомо від власних джерел у Міноборони, повідомляє Дзеркало тижня.

Водночас співрозмовник додав, що керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргилевича. 

За даними видання, вже готуються подання на призначення Павлюка та Баргилевича указами президента.

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