Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ Сирським

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони України.

Під час наради було обговорено детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Були порушені питання:

налагодження системи логістики;

вчасного задоволення військових необхідними потребами;

дієвої системи ротації й відпочинку підрозділів.

Також міністр оборони й головнокомандувач ЗСУ обговорили:

підвищення якості навчання й забезпечення навчальних центрів;

підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була надана Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду", - заявив Умєров.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.