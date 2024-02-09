Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ Сирським
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони України.
Під час наради було обговорено детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Були порушені питання:
- налагодження системи логістики;
- вчасного задоволення військових необхідними потребами;
- дієвої системи ротації й відпочинку підрозділів.
Також міністр оборони й головнокомандувач ЗСУ обговорили:
- підвищення якості навчання й забезпечення навчальних центрів;
- підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.
Окрема увага була надана Силам безпілотних систем.
"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду", - заявив Умєров.
Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ
Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.