ЄК назвала терміни надання умов для переговорів щодо вступу України до ЄС

Спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявила, що ЄК розраховує протягом найближчих тижнів бути готовою надати рамкові умови для переговорів про вступ України в Європейський союз, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала на брифінгу.

"Я не можу бути більш конкретною у питанні часових рамок, але робота з підготовки переговорних рамок просувається. Є підстави вважати, що ми повинні бути готові представити їх країнам-членам протягом наступних тижнів, ми сподіваємося" , — заявила Пісонеро.

Спікер також прокоментувала заяви окремих політиків про те, що для України нібито є особливі умови та преференції на шляху до членства в Євросоюзі.

"Очевидно, що немає жодних скорочень у процесі розширення. Цей процес заснований на досягненнях. Ми маємо дуже чіткі дані в нашій доповіді про те, що було зроблено Україною, щоб досягти сучасного стану" , — наголосила Пісонеро.

За її словами, для Євросоюзу прогрес України "є таким, що вражає", оскільки країна досягає таких результатів в умовах війни.

Пісонеро зазначила, що Україна зберігає працездатність парламенту та продовжують впроваджувати реформи.

Як повiдомлялось, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.