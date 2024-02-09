Прем'єр Британії прокоментував заяви Путіна про війну в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО, повідомляє Європейська правда.

Главу британського уряду цитує The Guardian, посилаючись на PA.

Сунак заявив, що Росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія з самого початку твердо стояла на боці України… Ми не можемо дозволити, щоб така поведінка залишалася без контролю. Це впливає на всю нашу безпеку", – зазначив він.

Сунак додав, що російське вторгнення в Україну вплинуло на рахунки за електроенергію.

"І саме тому ми тісно співпрацюємо не лише зі США, але й з союзниками по всьому світу, щоб надати Україні підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення", – зауважив британський прем’єр.

Нагадаємо, російський президент Владімір Путін дав інтерв’ю скандальному ексведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

У ньому Путін скаржився, що до нинішньої ситуації призвело постійне розширення НАТО та можливий вступ туди України.

Президент РФ заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Путін також заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".