СБУ ідентифікувала ще 5 окупантів, які катували цивільних на Сумщині

Ідентифіковано ще 5 російських військових, які катували цивільних під час окупації Сумської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Мова йде про військових 23-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії:

старшого лейтенанта Олексія Рижковіча - командира 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

⁠лейтенанта Максима Волчека - командира 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

⁠сержанта Рустама Ірзаєва - командира відділення 1-го мотострілецького батальйону;

⁠рядового Петра Ілюшина - заступника командира бойової машини, навідника-оператора 1-го мотострілецького батальйону;

⁠рядового Вадима Мітіна - командира танка у складі танкового батальйону.

Як пише СБУ, в лютому-березні 2022 року терористи брали участь в окупації Охтирського району Сумської області, у тому ж числі міста Тростянець. Під час окупації всі п’ятеро фігурантів входили до складу російських "каральних загонів", які викрадали й катували цивільних. Катівню ворог облаштував у підвалі захопленого на той час місцевого елеватора.

Проти людей застосовували тортури - били зв’язаними після чого кидали ледь притомними на холодну підлогу, де довгий час утримували без їжі та води.

Особливою жорстокістю відзначився Волчек, якого командування Росії нагородило його "медаллю Суворова".

Зокрема задокументовано й те, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці. Також погрожував потерпілому "переламати всі кістки".

Військовим повідомлено про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.