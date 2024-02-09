Польща відреагувала на звинувачення Путіна у початку Другої світової

Російський диктатор Володимир Путін уже не вперше звинувачує Польщу у початку Другої світової війни. Але шокує те, що це транслює американський "журналіст" Такер Карлсон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Twitter.

"Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17.09.1939, у розв'язанні Другої світової війни" , - написав Сікорський.

Міністр також додав, що його країна вже звикла до параноїдальних обґрунтувань повномасштабного вторгнення в Україну, яке Росія розпочала у 2022 році.

"Шокує той факт, що цього разу це дозволяє транслювати американський журналіст" , - наголосив глава МЗС.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у мережі оприлюднили інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Зокрема, Путін відзначився скандальними заявами про Польщу. Він стверджував, що поляки нібито спровокували ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера напасти.

Диктатор також уточнював, що "Польща виявилася незговірливою і Гітлер не мав іншого вибору".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов уже заявив, що інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському "журналісту" Такеру Карлсону не могло не бути спецоперацією РФ.