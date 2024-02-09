Минобороны: У Львові з'явиться перший центр рекрутингу до української армії

У Львові незабаром розпочне роботу центр рекрутингу до сил безпеки та оборони України, де будуть супроводжувати та консультуватимуть кандидатыв до призначення в армії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони України.

"У третій тиждень лютого у Львові розпочинає роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.

Пілотний проєкт втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська".

Перший центр рекрутингу у Львові з'явиться у ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

Повідомляється, що там рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів до призначення на обрану в армії посаду.