Міністр оборони Данії: Росія може напасти на НАТО протягом 3-5 років
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що Країна має прискорити свої військові інвестиції, оскільки нові розвідувальні дані свідчать, що країна-агресор Росія переозброюється швидше, ніж очікували, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Jyllands-Posten, її цитує Reuters.
"Не можна відкидати, що протягом трьох – п'яти років Росія перевірить статтю 5 і солідарність НАТО. Оцінка НАТО була не такою у 2023 році. Це нові дані, які зараз виходять на перший план", – сказав він.
Пульсен зазначив, що прямої загрози Данії немає, але альянс може зіткнутися з гібридними атаками у спробах дестабілізувати країну – члена НАТО. За його словами, Росія потенційно має бажання зробити це.
"Є підстави для щирого занепокоєння", – сказав данський міністр.