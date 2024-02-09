Міністр оборони Данії: Росія може напасти на НАТО протягом 3-5 років

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що Країна має прискорити свої військові інвестиції, оскільки нові розвідувальні дані свідчать, що країна-агресор Росія переозброюється швидше, ніж очікували, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Jyllands-Posten, її цитує Reuters.

"Не можна відкидати, що протягом трьох – п'яти років Росія перевірить статтю 5 і солідарність НАТО. Оцінка НАТО була не такою у 2023 році. Це нові дані, які зараз виходять на перший план" , – сказав він.

Пульсен зазначив, що прямої загрози Данії немає, але альянс може зіткнутися з гібридними атаками у спробах дестабілізувати країну – члена НАТО. За його словами, Росія потенційно має бажання зробити це.