ISW проаналізував скандальне інтерв'ю Путіна з американцем Карлсоном

Джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, повідомили російському опозиційному виданню "Медуза", що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію, а Кремль має намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), "Медуза".

Один зі співрозмовників "Медузи" додав, що другорядна мета інтерв’ю — показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв’ю, але не дав оцінки успіху Путіна в цьому плані.

Джерела в Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв’ю як надзвичайно успішну та популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході та стверджували, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв’ю за кордоном, оскільки він продовжує спостерігати за внутрішньою реакцією на інтерв’ю.

Російські окупаційні чиновники відзначили, що інтерв’ю має більше 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його "правдами".

Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Окрім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде".

Опис Медведєвим інтерв’ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, відмінних від його цілей.

Ключові висновки ISW за 9 лютого: