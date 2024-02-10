Атака "Шахедів" на Одеську область: відомо про чотирьох поранених

Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у ефірi національного телемарафону.

"Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт, і одна людина постраждала" , - заявила Гуменюк.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Атака "Шахедів" 10 лютого

Війська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

Вибухи були чутні у Харкові та Одесі. За словами голови Харківської ОВА Олега Синегубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру. Також повідомлялося, що в Харкові одна людина загинула і дві – отримали поранення після влучення "Шахедів" до АЗС. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.