ОВА: Російські війська атакують звільнену Білогорівку за підтримки авіації

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Білогорівку Луганської області, здійснюють атаки за підтримки авіації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ОВА.

Окрім Білогорівки, під ударами артилерійських установок опинилися Серебрянське лісництво та село Невське.

За даними ОВА, на територіях Луганщини, окупованих ще з 2014 року, окупанти заявляють про низьку якість питної води з крану, тобто її краще використовувати лише у технічних цілях.

Довідково: Селище було окуповане Росією у 2022 році, але вже 19 вересня звільнене ЗСУ.