У ГУР розкрили деталі спецоперації з евакуації українців з Сектора Газа

Головне управління розвідки Міноборони було відповідальне за порятунок українців з Сектора Газа. Розвідники розкрили деталі місії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Офіцер ГУР з позивним "Двадцять перший", який знаходиться у Силах оборони з лютого 2022 року, був одним з учасників спецоперації. До операції у Секторі Газа він брав участь у бойових діях, зокрема, і на окупованій території України.

За його словами, ГУР отримало завдання з порятунку українців з Сектору Газа відразу після нападу ХАМАС, 7 жовтня 2023 року. За словами офіцера, ситуація була дуже чутливою як для сприйняття в Україні, так і серед західних партнерів, а також в арабських країнах.

"Розробляли декілька варіантів евакуації, але завжди щось іде не за планом, завжди є якісь ризики. Це була така активна гра, в якій нам довелось весь час ухвалювати нові рішення" , - розповів він.

Перші люди були евакуйовані 7 листопада. Був реалізований план через офіційну евакуацію зеленим коридором. Розвідник розповів, що було декілька етапів евакуації. Перший - це подання списків громадян для затвердження, потім українців у певні дні виводили з території Гази.

"Ми вийшли швидше, ніж громадяни Російської Федерації, що також було приємним результатом нашої роботи" , - сказав розвідник, додавши, що росіяни могли готувати інформаційні операції проти України.

За його словами, евакуаційна операція закінчилася у грудні 2023 року, коли вийшла третя група громадян, яка була найбільшою. Далі евакуація проводилася меншими групами за участю посольства.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектора Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Вже 22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.