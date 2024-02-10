Сили оборони знищили майже тисячу росіян та 24 артсистеми ворога
Сили оборони за добу 9-10 лютого знищили 980 російських окупантів, 24 артилерійських системи та 9 їхніх танків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,
- танків ‒ 6394 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,
- артилерійських систем – 9459 (+24) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків — 332332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 1512 (+3).
Дані уточнюються.