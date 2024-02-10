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Сили оборони знищили майже тисячу росіян та 24 артсистеми ворога

Сили оборони знищили майже тисячу росіян та 24 артсистеми ворога
Фото: wikimedia.org

Сили оборони за добу 9-10 лютого знищили 980 російських окупантів, 24 артилерійських системи та 9 їхніх танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,
  • танків ‒ 6394 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,
  • артилерійських систем – 9459 (+24) од,
  • РСЗВ – 981 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
  • літаків — 332332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1512 (+3).

Дані уточнюються.

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