Кабмін звільнив Павлюка з Міноборони, він переходить на іншу посаду

Кабінет міністрів звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінетом міністрів звільнено Олександра Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу".

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