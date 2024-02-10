Глава Міноборони Нідерландів закликала до посилення військової допомоги Україні

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала до посилення військової допомоги України в контексті повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала ввечері 9 лютого в етері NOS.

За словами Оллонгрен, "коли йдеться про… звичайні озброєння, навчання і запчастини, я вважаю, що не повинно бути ніяких обмежень" щодо підтримки України.

Голова оборонного відомства Нідерландів підкреслила, що важлливо підтримувати Україну й далі.

"Я думаю, що ми еволюціонували в тому, як ми це робимо. Ми почали постачати (зброю. – Ред.) з власних складів, а тепер ми робимо це у співпраці з іншими країнами та галузями, тому що нам також потрібно було підтримувати наші запаси", – додала вона.

Оллонген підкреслив, що від військової підтримки України виграє не лише сама вона, але й безпека Нідерландів, позаяк і вона – хоча є членом ЄС і НАТО – вже не застрахована від повномасштабної війни.

З початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали Україні військової підтримки на суму 2,63 мільярди євро. Сюди входять бойові машини, системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16 і боєприпаси, а також польові ліжка і комп'ютери.

Раніше цього тижня Оллонгрен повідомила, що її міністерство готує до відправки в Україну ще шість винищувачів F-16. Таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

В інтерв’ю "ЄП" Кайса Оллонгрен називала 2024 рік реальним терміном передачі винищувачів до України.