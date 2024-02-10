ВМС: Росія тримає на бойовому чергуванні у трьох морях 7 кораблів

Станом на ранок 10 лютого на бойовому чергуванні у трьох морях 7 кораблів російського флоту. Серед них — один носій "калібрів", повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі; в Азовському морі — 1 ворожий корабель; у Середземному морі — 2, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет" , — ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

в Азовське море — 11 суден, з них 1 рухався з протоки Босфор;

у Чорне море — 13 кораблів, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).