Зеленський відреагував на нічну атаку по Харкову

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у Харкові після російської атаки у ніч на 10 лютого, а також пообіцяв необхідну допомогу всім постраждалим, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким...

Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога...

Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності".

Рятувальна операція на місці в Харкові продовжується.

Зеленський повідомив, що вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина.

Президент також оприлюднив більше фото з місця трагедії.

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