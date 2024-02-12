Ізраїльська армія вдарила півдню Сектору Гази, є загиблі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ракетних ударів по місту Рафах на півдні Сектору Газа. Є загиблі й поранені.﻿ Про це заявили Сили оборони Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що ЦАХАЛ здійснив хвилю авіаударів по "важливих" цілях у районі Шабура в південній частині Сектору Гази.

Військові повідомили, що завершили удари і не надали більш детальної інформації.

Водночас агентство Reuters повідомило про 22 загиблих і десятки поранених внаслідок ізраїльських ударів. За даними AFP, загинули щонайменше 50 людей.

Місто Рафах розташоване на півдні Сектору Газа біля кордону з Єгиптом. На даний момент там перебуває 1,5 млн осіб. Багато людей втекли до міста як біженці через військову операцію Ізраїлю в центрі та на півночі регіону.