На півдні Гази ізраїльська армія врятувала двох заручників ХАМАСу

Армія Ізраїлю врятувала двох заручників під час спецоперації в місті Рафах на півдні Сектора Газа.﻿ Про це йдеться у спільній заяві Армії оборони (ЦАХАЛ) та поліції Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що вночі під час спільної операції в Рафаху було врятовано двох ізраїльських заручників - Фернандо Сімона Мармана (60 років) та Луїса Хара (70 років), які були викрадені терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня з кібуцу Нір Іцхак.

Стан їхнього здоров'я задовільний, їх перевели до лікарні "Шиба тель Хашомер" для медичного обстеження.