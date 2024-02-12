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Курс валют НБУ на 12 лютого

Курс валют НБУ на 12 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 11 лютого досяг рівня 37.6234 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 40.5129 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 47.4168 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 42.9540 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.3763 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.623 400 +0.0527
EUR Євро 40.512 900 +0.1
GBP Фунт стерлінгів 47.416 800 +0.0852
CHF Швейцарський франк 42,954 000 +0.0013
PLN Польський злотий 9.376 300 +0.0639

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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