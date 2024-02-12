Курс валют НБУ на 12 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 11 лютого досяг рівня 37.6234 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 40.5129 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 47.4168 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 42.9540 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.3763 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.623 400
|EUR
|Євро
|40.512 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.416 800
|CHF
|Швейцарський франк
|42,954 000
|PLN
|Польський злотий
|9.376 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.