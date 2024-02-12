Курс валют НБУ на 12 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 12 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 11 лютого досяг рівня 37.6234 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 40.5129 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 47.4168 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 42.9540 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.3763 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 37.623 400 EUR Євро 40.512 900 GBP Фунт стерлінгів 47.416 800 CHF Швейцарський франк 42,954 000 PLN Польський злотий 9.376 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.