Уночі ППО знищила 14 "Шахедів" та одну ракету – Повітряні сили

У ніч на 12 лютого сили протиповітряної оборони знищили у небі над Україною 14 безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни запустили 17 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 (з тимчасово окупованої частини Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області РФ).

"В результаті бойової роботи знищено 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.