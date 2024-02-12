До Києва прибули представники МВФ на переговори

До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду. Під час дискусій обговорюватимуть економічну політику влади України та виклики, що стоять перед економікою.﻿ Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами" , - йдеться в заяві.

За його словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться "пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання".

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.