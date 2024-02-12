У Сирії готують російських операторів безпілотників для війни з Україною – ГУР

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів БПЛА для війни проти України/ Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляє Українська правда.

"У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять "Ліванська поліція Хезболлиє та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

За даними розвідки, військові навчання очолює один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.